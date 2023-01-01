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روسيا: انتهاء عمليات إجلاء مواطنينا من قطاع غزة

الإثنين 18 ديسمبر 2023 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: انتهاء عمليات إجلاء مواطنينا من قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الانتهاء من عمليات إجلاء المواطنين الروس وعائلاتهم عن قطاع غزة واستكمال الإجراءات الأخيرة في مصر لإيصالهم إلى روسيا.

وقال وزير الطوارئ الروسي، أكسندر كورينكوف، في بيان، "تنتظر المجموعة الأخيرة من المواطنين المتواجدين في القاهرة، المغادرة إلى روسيا، والتي تضم 73 شخصا، بينهم 45 طفلا..

حيث قامت عناصر الطوارئ والسلطات المختصة بالمجمل بإجلاء 1124 شخصا بينهم أكثر من 470 طفلا، إلى روسيا، حيث تلقوا المساعدة والدعم الكامل، وبالمجموعة الأخيرة يتم بذلك إتمام وإنهاء تنفيذ جميع لوائح الإجلاء المقدمة والواردة من وزارة الخارجية.

وبهذا الصدد تقرر وفق قرار رئاسي روسي سحب المجموعة العملياتية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية من الأراضي المصرية".

ولفت الوزير إلى أن فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ تعمل وتقوم بمهامها في مصر منذ الـ3 من نوفمبر الماضي.

وأضاف "أرسلت الوزارة 15 طائرة على متنها مساعدات إنسانية مقدمة لسكان قطاع غزة، وأوصلت 350 طنا من مختلف المساعدات".

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