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هارتس تكشف : استشهاد العديد من معتقلي غزة داخل معسكرات الجيش الإسرائيلي

الإثنين 18 ديسمبر 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس تكشف : استشهاد العديد من معتقلي غزة داخل معسكرات الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن استشهاد العديد من الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة مؤخرا واحتجزهم في ظروف صعبة في معسكر "سديه تيمان " بالقرب من بئر السبع.

ووفقا للصحيفة، فقد توفي العديد من الفلسطينيين في مركز للاحتجاز بالنقب ممن اعتقلوا من القطاع منذ بداية الحرب، وزعم الجيش الإسرائيلي أن "هؤلاء إرهابيون"، وظروف مقتلهم قيد التحقيق"

يشار إلى أن الفئة العمرية للمعتقلين المحتجزين في المنشأة تتراوح من قاصرين إلى كبار السن، ويتم التحقيق معهم على الفور.

يُحتجز المعتقلون هناك وأعينهم مغطاة وأيديهم مكبلة معظم اليوم، وفي مجمعات سجنهم تكون الأضواء مضاءة طوال الليل. ويتم تحويلهم إلى التحقيقات، وبحسب الجيش الإسرائيلي، تتم إعادة المعتقلين الذين يتبين أنهم لم يشاركوا في نشاط إرهابي إلى القطاع. ويتم نقل المعتقلين الآخرين إلى مصلحة السجون.

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