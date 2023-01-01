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بالاتفاق مع الولايات المتحدة

هارتس : الهجوم المكثف في غزة سيتوقف منتصف الشهر المقبل

الإثنين 18 ديسمبر 2023 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : الهجوم المكثف في غزة سيتوقف منتصف الشهر المقبل



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة هارتس العبرية انه  من المحتمل أن يسمح القطار الجوي المتجدد لكبار المسؤولين الأميركيين، الذين يزورون إسرائيل منذ الخميس الماضي، بمزيد من الوضوح فيما يتعلق باستمرار الحرب في قطاع غزة.

ورغم أن الجانبين يمتنعان عن الإدلاء بتفاصيل علنية، فمن الواضح أنه تم تحديد موعد المرحلة الانتقالية في القتال. وبموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة، من المفترض أن يقوم الجيش الإسرائيلي في منتصف الشهر المقبل بتقليص الهجوم المكثف وينتقل إلى مرحلة تركز على العمليات الجراحية الدقيقة ضد حماس والانفاق في القطاع بحسب  هآرتس.

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