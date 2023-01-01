وزير الدفاع الأميركي يزور إسرائيل لبحث المرحلة الجديدة من حرب غزة

القدس المحتلة / سما/

يصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل اليوم الاثنين، في زيارة تشمل أيضاً قطر والبحرين، حيث يضغط مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن على إسرائيل لإنهاء الحرب على قطاع غزة في غضون أسابيع والانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزا في حربها ضد حماس حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن أوستن سيجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت للمناقشة بالتفصيل متى وكيف ستنفذ القوات الإسرائيلية مرحلة جديدة يتصور المسؤولون الأميركيون أنها ستشمل مجموعات أصغر من قوات النخبة. وستتحرك هذه القوات داخل وخارج المراكز السكانية في غزة، وتقوم بمهام أكثر دقة تعتمد على المعلومات الاستخبارية للعثور على قادة حماس وقتلهم، وإنقاذ الرهائن وتدمير الأنفاق، وفقًا للمسؤولين الأميركيين.