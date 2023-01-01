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تصريحــات نتنياهــو..عمرو الشوبكي

الإثنين 18 ديسمبر 2023 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحــات نتنياهــو..عمرو الشوبكي



صادمة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي أطلقها الأسبوع الماضي وأعلن فيها رفضه حلَّ الدولتين، بل اعتبر أن اتفاق أوسلو، الذي مثّل اتفاق السلام الوحيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هو سبب عملية 7 أكتوبر، وأن مخاطر استمراره لا تقل خطورة عن هذه العملية، التي صنفتها إسرائيل «إرهابية».
وقد عاد الرجل، وأكد ما سبق أن قاله، في كتابه «مكان تحت الشمس»، أن ميلاد الدولة الفلسطينية هو شهادة وفاة لدولة إسرائيل، ما يعني أن المنظومة اليمينية الصهيونية الحاكمة سياسيّاً، والسائدة مجتمعيّاً، ترفض حل الدولتين، وهنا اجتمع اليمين الليكودي التقليدي مع جماعات التطرف والتحريض داخل الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط على رفض حل الدولتين، إنما على رفض الوجود الفلسطيني من الأساس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أي حتى على الأراضي، التي يُفترض أن تُقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، التي لم تحترمها إسرائيل.
والحقيقة أن رفض الوجود الفلسطيني من الأساس، وليس فقط رفض بناء الدولة الفلسطينية، هو جزء أصيل من العقلية الصهيونية المتطرفة المسيطرة على مفاصل الدولة العبرية وقطاع واسع من المجتمع، وليس الجانب العربي أو الفلسطيني، وأن حل الدولتين، حتى بالنسبة لقوى عربية وُصفت بالتشدد، كان مقبولاً، كما أن خطاب التحرر الوطني العربي، الذي تبنى حل الدولة المدنية الواحدة في فلسطين التاريخية، يعيش فيها العرب واليهود، لم يطرح شعار إلقاء اليهود في البحر كما تروّج الدعاية الصهيونية.
لقد ظل العرب ومنظمة التحرير، ثم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، في موقف دفاعي أمام الاتهامات الإسرائيلية والدعاية الغربية المؤيدة لها بالقول إن المشكلة في تطرف العرب، حتى جاءت حرب غزة وكشفت حجم التطرف الإسرائيلي، الذي تمثّل أولاً في العدوان الهمجي، الذي استهدف المدنيين، وقتل - وفق تقديرات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان - 25 ألف فلسطيني، بينهم 10 آلاف طفل، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحروب المعاصرة أن يُقتل هذا العدد من مكان عدد سكانه يتجاوز بقليل 2 مليون نسمة.
كما اتضح ثانياً هذا التطرف الإسرائيلي في خطاب حكومة تحكم وليس جماعات متطرفة في الشارع، فهناك الوزير الذي قال: إنه يجب إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، وهناك مَن قال: إنه يجب أن نحكمها، ونُعيد بناء المستوطنات، وهناك مَن قال: إنه يجب تهجير الفلسطينيين من الضفة والقطاع، ولم يعد هناك فقط تحريض على قتل الفلسطينيين، إنما هناك قتل ينفذه كل يوم المستوطنون في الضفة، وبدعم من وزير الأمن القومي، الذي وزع السلاح على كل عابر سبيل إسرائيلي.
مطلوب فضح اليمين الصهيوني المتطرف، الحاكم والسائد مجتمعيّاً، وعلى العرب أن يوثقوا بالصوت والصورة جرائم التطرف، سواء كانت بالكلمة أو بالسلاح، فكلاهما يوصلنا إلى نفس النتيجة، وهي قتل وتهجير الشعب الفلسطيني.

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