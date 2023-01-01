الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة خامس خلال المعارك “الطاحنة” التي يخوضها مع المقاومة جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل 4 من جنوده وإصابة آخر في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن متحدث باسم الجيش أعلن في بيان، عن مقتل 4 جنود إضافيين خلال المعارك الدائرة في جنوبي القطاع.

وأشار البيان، إلى إصابة جندي آخر في المعارك بالقطاع، دون مزيد من التفاصيل.

ووفق هيئة البث، فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ 458 جنديا وضابطا.

والأحد، أعلن الجيش عن مقتل ضابط وجنديين وإصابة 5 آخرين في المعارك الدائرة بشمالي وجنوبي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم عملية “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.