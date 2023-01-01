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صحة غزة: قوات اقتحمت مستشفى العودة واقتادت مديره إلى جهة مجهولة

الإثنين 18 ديسمبر 2023 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: قوات اقتحمت مستشفى العودة واقتادت مديره إلى جهة مجهولة



غزة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة مساء يوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى العودة وذلك بعد أيام من الحصار والقصف.

وأضاف القدرة أن الجيش الإسرائيلي قام باحتجاز وتعرية الكوادر الطبية وعلى رأسهم مدير المستشفى أحمد مهنا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد أربع ساعات من الاستجواب في ظروف غير إنسانية.

وأكد القدرة أن القوات أبقت مدير مستشفى العودة أحمد مهنا رهن الاعتقال واقتادته إلى جهة غير معلومة.


وصرح بأنهم يخشون أن تقدم القوات الإسرائيلية على تكرار سيناريو ما حدث في مستشفى كمال عدوان.
وطالب المتحدث المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادرها والموجودين فيها.

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