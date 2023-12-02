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"أونروا": شهداء غزة يفوقون قتلى الحرب في أوكرانيا

الأحد 17 ديسمبر 2023 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": شهداء غزة يفوقون قتلى الحرب في أوكرانيا



غزة/سما/

قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إنّ "عدد القتلى من الأطفال والنساء في قطاع غزة خلال 40 يوماً يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا".

وأضاف لازاريني: "بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق"، مشيراً، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إلى أنّ "عدد القتلى من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق".

وأكد لازاريني أن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوماً يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا"، التي اندلعت منذ نحو 22 شهراً.

والجمعة، كشفت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال لازاريني إن "مستوى الدمار في غزة غير مسبوق أيضاً، حيث إنّ 60% من البنية التحتية مدمرة"، مضيفاً "90% من سكان غزة أصبحوا نازحين".

وفي وقت سابق، أعلنت "أونروا" ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 135 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان، إن ما لا يقل عن 10 آلاف مدني، بينهم أكثر من 560 طفلاً، قُتلوا منذ شن روسيا هجومها المسلح واسع النطاق على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

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