مجزرة في جباليا: أكثر من 130 شهيداً ومصاباً بعد قصف مربع سكني

غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في شارع غزة القديم، ببلدة جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وقصفت مقاتلات الاحتلال، بعدة صواريخ، مربعا سكنيا لعائلتي البرش وعلوان في جاليا، الذي يتواجد فيه العشرات من العائلات، ما أدى إلى دفن الكثيرين تحت ركام المنازل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة:" استشهاد 90 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على جباليا."

وأشارت مصادر محلية إلى أن أكثر من 30 شهيدا سقطوا في المجزرة، وأكثر من 100 مصاب بجروح مختلفة، في ظل عدم وجود مرافق طبية شمال قطاع غزة بعد قيام الاحتلال بتدمير المنظومة الصحية.

وذكرت مصادر صحفية أن أكثر من 54 شهيدًا وصل إلى مستشفى الشفاء من مناطق الصبرة وحي الشيخ رضوان والرمال في مدينة غزة، واليوم هو الأعنف منذ أيام.

وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن الغارات الجوية، الاحتلال قصف منازل عائلة الراضي وعائلة الشوا في ساحة الشوا بحي التفاح في مدينة غزة المكتظة بالسكان، وخلف القصف 12 شهيداً، ويحاصرها الاحتلال منذ أيام.

وأفادت بأن الاحتلال قصف عمارة المهندسين في حي الرمال بمدينة غزة مما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء.

كما استشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب مخيم النصيرات.

كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر في قصف مدفعي استهدف مستشفى مبارك للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة اللوح بمنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع، في حين قصف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مناطق في مخيم المغازي، ومنزلا لعائلة الجدبة في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال مدينة غزة.