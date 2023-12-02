أنقرة تدعو واشنطن لاستخدام نفوذها في وقف هجمات" إسرائيل" على غزة

أنقرة/سما/

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى استخدام نفوذ بلاده على إسرائيل لوقف هجماتها على غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الأحد، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية.

الاتصال الذي جاء بناء على طلب من الجانب الأمريكي، تناول خلاله الوزيران العلاقات بين البلدين إلى جانب القضايا الثنائية والإقليمية.

وتم التأكيد خلال الاتصال على أهمية العمل بما يتناسب مع روح التحالف في العلاقات الأمريكية التركية.

كما تم تقييم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومسألة طائرات إف-16، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وجرت أيضا مناقشة التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أشار فيدان إلى أن الوضع في غزة والضفة الغربية يزداد سوءا، داعيا الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها على إسرائيل لوقف الهجمات.

وشدد فيدان على ضرورة جلب إسرائيل إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين، وذلك بعد إعلان وقف كامل لإطلاق النار.