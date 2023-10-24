الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب بمعارك غزة

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل رقيب من كتيبة المدرعات، إثر إصابته خلال اشتباكات بمعارك غزة، وفق إعلام عبري.



وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الجيش سمح بالنشر عن مقتل “الرقيب بوريس دونافيتسكي، (21 عاما)، من كريات بياليك، وهو مقاتل مدرع في الكتيبة 46، خلال أحد المعارك في غزة (دون تحديد المكان)”.



وأكد جيش الاحتلال “إصابة جندي احتياطي يخدم في ذات الكتيبة التي ينتمي لها الرقيب القتيل في المعركة بجروح خطيرة”.



ولم يصدر تحديث رسمي عن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن الجيش كان قد أعلن الجمعة، وصول عدد قتلاه إلى 450 عسكريا، منهم 119 ضابطا منذ بدء الحرب البرية في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.