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خليل الحية: من يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في "وهم"

الأحد 17 ديسمبر 2023 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
خليل الحية: من يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في "وهم"



غزة/سما/

قال خليل الحية، القيادي في حركة "حماس"، إن اكثر ما يهم الحركة حاليًا هو وقف العدوان على قطاع غزة، مضيفًا:" نريد وقف إطلاق نار شاملا وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة".

واكد الحية، خلال تصريحات صحفية، على رغبة الحركة لتحقيق وحدة الصف بين اهالي في غزة والضفة، مضيفًا:" اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم".

وتابع:" نريد وقفا للعدوان ثم نذهب للإعمار والبناء ثم نتحدث بعد ذلك عن الأسرى"، لافتًا أن  طوفان الأقصى جاء ردا على الاستهتار بالشعب الفلسطيني وإدارة الظهر لحقوقه.

وأردف القيادي بحماس:" نحن كشعب فلسطيني أمام هجوم بربري ونازي وقاس في كل مكان من أرضنا"، مشددًا على ان مستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين.

كما نوه إلى احتياج غزة، يوميا مئات الشاحنات لإغاثة المدنيين المحاصرين حاليًا، لافتا إلى أن إدخال 100 شاحنة يوميًا غير كافية على الإطلاق لإغاثة شعبنا المحاصر في

وأكد أنه بمقدور الدول العربية والإسلامية إجبار الاحتلال على دخول المساعدات لغزة"، وقال:" هناك عائلات عديدة في غزة لا تجد شربة ماء، وخلال أسبوع التهدئة لم نتمكن من إدخال سوى 300 شاحنة إلى قطاع غزة"، لافتًا إلى الحديث عن فتح معبر كرم أبو سالم، مشيرا ان من خلاله لابد من إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا.

ووجه القيادي في حماس التحية لكل الأمة وشعوب العالم الحر التي تجوب الشوارع تنديدا بالعدوان الصهيوني الإرهابي.

كما وجة التحية لإخواننا أنصار الله في اليمن الذين غيروا المعادلة وقال:"ونشكرهم وأقول لهم "استمروا في هذا الطريق".

كما شكر المقاومة في العراق على مواقفهم الداعمة للمقاومة الفلسطينية، ووجه كل التحية إلى المقاومة في لبنان التي تشغل العدو في جبهة الشمال.

#خليل الحية #حماس

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