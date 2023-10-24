  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعلن "اكتشاف" أكبر نفق شمال قطاع غزة (شاهد)

الأحد 17 ديسمبر 2023 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن "اكتشاف" أكبر نفق شمال قطاع غزة (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

كشف الجيش الإسرائيلي يوم الأحد النقاب عن أكبر نفق في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه مشروع عملاق بقيادة زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي وحدة "يهالوم" الخاصة وقوات المشاة والوحدات الهندسية التابعة لفرقة غزة عملوا خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عملية يقودها لواء الشمال استخدموا خلالها وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة، لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لحركة حماس لا يجتاز الحدود إلى داخل إسرائيل.

وأفاد الجيش بأن العمليات الاستكشافية قادت إلى الكشف عن أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق والذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترا.

وأفاد بأن أقرب فتحة للنفق تقع على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز الذي كان يستخدم لمرور العمال والبضائع والمرضى في السنوات الأخيرة.

وأوضح في بيان أن مسار النفق له عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق.

وذكر أن المسار يحوي بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول القوات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن النفق يسمح بحركة المركبات داخله، وقد عُثر فيه على العديد من الوسائل القتالية التابعة لحماس.

وبحسب التقديرات التي ذكرها في بيانه، فقد استثمرت حماس ملايين الدولارات في إنشاء شبكة الأنفاق تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع.

- - - - - - - - Video Player  

الأكثر قراءة اليوم

"تلغراف": البيت الأبيض يخشى أن الرئيس عباس غير قادر على إدارة غزة

"إسرائيل" تعلن تلقيها رسالة "غير عادية وواضحة" من السعودية بخصوص قطاع غزة

قناة اسرائيلية: اتفاق بين السلطة واسرائيل لتحويل اموال المقاصة كاملة.. تفاصيل!

كاتب إسرائيلي: السنوار هو الأكثر صلابة من بين ثلاثي "حرب غزة"

تقرير: واشنطن تريد تغييرات في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة

"معاريف": تكشف عن سيناريو واحد قادر على وقف الحرب على غزة..

آلاف الإسرائيليين يتوجهون نحو "الكرياه" للمطالبة "بصفقة تبادل عاجلة"

الأخبار الرئيسية

خليل الحية: من يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في "وهم"

واشنطن بوست: المستوطنون المتطرفون يرون في حرب غزة فرصة للتوسع

Screenshot-2023-10-24-at-23-52-30-سرايا-القدس-دخول-الكيان-إلى-غزة-سيشفي-غليل-صدور-آلاف-المقاتلين-الخبر-اليمني

سرايا القدس تكشف حصيلة عملياتها ضد الاحتلال في قطاع غزة

20231213081258-1702498060

"سي إن إن": محادثات إيجابية بين رئيس الموساد ورئيس وزراء قطر بشأن استئناف مفاوضات الأسرى

photo_2023-12-17_16-39-47

"القسام" تنشر مشاهد لتدمير دبابة إسرائيلية في دير البلح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية