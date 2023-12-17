سرايا القدس تكشف حصيلة عملياتها ضد الاحتلال في قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأحد، استهدافها قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة بجنوب وشمال قطاع غزة، مع تحقيق "إصابات مؤكدة".

وقالت سرايا القدس، في سلسلة بيانات عبر منصتها في تلغرام: في عملية إستحكام مدفعي وبعد رصد تجمع للآليات وتمركز عدد من جنود العدو داخل الخيام في محيط المطاحن جنوب دير البلح قام مجاهدونا بقصف الآليات والجنود بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل وقد رُصدت طائرات العدو تقوم بإجلاء عدد من القتلى والإصابات.

وأضافت:""خضنا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خانيونس (جنوب القطاع)، وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته".

وتابعت: "قصفنا التحشدات العسكرية في محور بيت لاهيا (شمال القطاع) بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

كما استهدفت "تحشدا لجنود العدو شرق حي الزيتون (بمدينة غزة شمال القطاع) بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، وتم "تحقيق إصابات مباشرة بهم"، وفق البيان.

وأفادت كذلك باستهداف "4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي في محاور جباليا وتل الزعتر (شمالا) والتوام (شمال غرب)".

كما قصف مجاهدوها "صوفا" و"حوليت" برشقات صاروخية، اولحشود العسكرية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت أن مجاهدوها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية راجلة قوامها 7 جنود بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد موقعتها بين قتيل وجريح في محور حي الشجاعية.



كما خاض مجاهدوها اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة موقعين بهم إصابات محققة واستهدفوا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في محور التقدم بحي الشيخ رضوان.



وأفادت بأنها قصفت التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون، وقالت:" في عملية مشتركة مع كتائب القسام تمكنت السرايا من تفجير عبوة شديدة الانفجار بدبابة صهيونية من نوع ميركافاه أوقعت من فيها بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

كما قصف مجاهدو السرايا تجمع لجنود العدو في محيط المطاحن جنوب دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

