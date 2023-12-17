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"القسام" تنشر مشاهد لتدمير دبابة إسرائيلية في دير البلح

الأحد 17 ديسمبر 2023 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تنشر مشاهد لتدمير دبابة إسرائيلية في دير البلح



غزة/سما/

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"،  اليوم الأحد، مشاهد تظهر تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وتبين المشاهد لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تصاعد أعمدة الدخان منها بشكل كثيف بعد الاستهداف.

وقالت كتائب "القسام" إن "مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأوضحت أن عناصرها قصفوا كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وذكرت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية " في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خانيونس، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

كما دمرت "القسام" ناقلتي جند إسرائيليتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"، مضيفة أن طائرة مرويحة هبطت لإخلاء القتلى والجرحى منهم.

 
#غزة

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