عودة خدمات الاتصال والانترنت في قطاع غزة بشكل جزئي

غزة/سما/

صرح المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية ليث دراغمة أن السلطات الاسرائيلية لا تزال تتعمد قطع خدمات الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، وذلك من خلال القصف العشوائي الذي تقوم به و الذي للاسف قد اطال بعض المقاسم والشبكات المغذية لها، اضافة الى قيامهم بمنع الطواقم الفنية من الوصول لاصلاحها في المناطق التي تتعرض لقصف واشتباكاتٍ عنيفة.

واكد دراغمة أن طواقم الشركات كانت تبذل كافة جهودها على مدار الساعات الاخيرة لاعادة تشغيل الخدمات بعد انقطاعها لاكثر من سبعين ساعة، واصفا أنه ليس بالامر السهل وان اسرائيل لا زالت تتغافل عن التدخلات الدولية والاممية وتصر على خرق القوانين الانسانية، لعزل القطاع عن العالم والتعتيم على جرائمها.

كما أوضح دراغمة أن القطع الاخير أصاب الشبكة المغذية لمقسم خانيونس بعد استهدافها بشكل مباشر في مناطق القتال، وسارعت الطواقم الفنية بالتنسيق مع الجهات الدولية بالوصول لاصلاح الخلل الفني على الرغم من خطورة التواجد في تلك المنطقة.

وأكد دراغمة ان الخدمة قد بدات تعود جزئيا في المناطق الوسطى و المناطق الجنوبية، ونامل ان لايتم استهدافها مجددا نظرا لصعوبة اصلاحها في ظل الاضرار الجسيمة التي لحقت بها منذ بداية الحرب.