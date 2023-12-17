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"بوليتيكو": إدارة بايدن تبحث الرد على الحوثيين

الأحد 17 ديسمبر 2023 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بوليتيكو": إدارة بايدن تبحث الرد على الحوثيين



واشنطن/سما/

تحدث موقع بوليتيكو الأميركي عن "خيارات" تبحثها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الرد على الحوثيين بعد هجماتهم على سفن بالبحر الأحمر.

وسبق أن هاجمت جماعة الحوثي سفنا إسرائيلية في مضيق باب المندب واقتادت بعضها إلى الموانئ اليمنية، كما هاجمت سفن شحن دولية قالت الجماعة إنها كانت تتجه إلى إسرائيل.

ولاحقا، أعلنت الجماعة عن إستراتيجية تقضي بمنع وصول سفن الشحن إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسية السفينة والجهة التي تديرها.

ونقل موقع "أكسيوس" الجمعة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إدارة بايدن بعثت مؤخرا رسائل إلى الحوثيين في اليمن عبر عدة قنوات تحذرهم فيها من عدم وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل".

وأضاف المسؤولون أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ الذي زار الخليج في الأيام الأخيرة طلب من نظرائه في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر نقل رسائل التحذير.

وتريد واشنطن بحسب المبعوث الأميركي تشكيل "أوسع تحالف بحري ممكن" لحماية السفن في البحر الأحمر، وإرسال "إشارة مهمة" للحوثيين بأنه "لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات".

#بايدن

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