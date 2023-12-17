"إسرائيل" تخطط لبناء جدار مضاد للأنفاق بين غزة ومصر

القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفي) بين قطاع غزة ومصر.

الإذاعة قالت إنه "يخططون في إسرائيل لبناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق في محور فيلادلفي بعد الحرب (الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن".

ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: "المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك".

ولم تعقب مصر ولا السلطة والفصائل الفلسطينية على ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

و محور صلاح الدين أو "محور فيلادلفي" هو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع ومصر.

وذكرت قناة " i24news" العبرية أن "إسرائيل تخشى من وجود أنفاق في منطقة شرق رفح الفلسطينية التي تعتبر امتدادا لمحور فيلادلفي".

وأشارت إلى أن مصر "أوضحت أكثر من مرة أن المنطقة الحدودية خالية من أي أنفاق تربط بين القطاع وسيناء".

وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن "القوات الإسرائيلية تقذت في الأسبوع الماضي هجوما غير عادي على الصف الأول من المنازل في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)".

وأضافت أن "الهجوم، الذي وقع بالقرب من الحدود المصرية، كان يستهدف عناصر حماس الذين يعملون في تشغيل أنفاق التهريب تحت محور فيلادلفي، وهي أنفاق تربط بين شطري مدينة (رفح) في غزة ومصر وتُستخدم لنقل أشخاص وأسلحة"، على حد قولها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت "حماس" في ذلك اليوم هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.