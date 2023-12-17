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الصحة بغزة: قوات الاحتلال أطلقت الكلاب بساحة مستشفى كمال عدوان وجردت النازحين من ملابسهم

الأحد 17 ديسمبر 2023 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: قوات الاحتلال أطلقت الكلاب بساحة مستشفى كمال عدوان وجردت النازحين من ملابسهم



غزة/سما/

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الكلاب بساحة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وجردت النازحين من ملابسهم ودهست الجرحى بالجرافات.


وقال المتحدث باسم الوزارة إن "الاحتلال اعتقل النزلاء والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان، وطلب من النازحين في مستشفى كمال عدوان الاستسلام وجردهم من ملابسهم".

ولفت إلى أن "القوات الإسرائيلية حفرت حفرة كبيرة وألقت فيها جثث الشهداء باستخدام جرافاتها"، مطالبا "بتحقيق دولي بالقصف والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان".

وأفادت الوزارة بأن القوات الإسرائيلية "أطلقت الكلاب علينا في ساحة مستشفى كمال عدوان ونهشت جثة جريح قبل استشهاده، فيما دهست الجرافات نازحين ومصابين وجرحى في ساحة مستشفى كمال عدوان وكثير منهم استشهدوا".

ولفت المتحدث إلى أن "أكثر من 12 جريحا استشهدوا في وقت لاحق ولا تزال جثثهم داخل مستشفى كمال عدوان".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن السبت، انتهاء العملية في مستشفى كمال عدوان، وقال في بيان إنه تم "استكمال النشاط في مجمع مستشفى كمال عدوان في جباليا، واعتقال حوالي 90 شخصا من المستفشى.

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