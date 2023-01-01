عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

غزة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها، ونيران أسلحتها، صوب مواطنين خلال محاولتهم الوصول إلى بيوتهم داخل أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون والشاعية والدرج والصبرة بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء شهداء.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة طوطح في حي الزيتون قرب مسجد صلاح الدين، ويحتوي المنزل على أكثر من 50 نازحا.

وأضافت أن طاقم الإسعاف والدفاع المدني، انتشلت نحو 40 شهيدا وعددا من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال الحربية منزل المواطن أبو إبراهيم مراد في حي التفاح بمدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان في غزة أثناء مؤتمر صحفي.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الصحابة في مدينة غزة.

وشمال القطاع، ارتقى نحو 60 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل المواطنين شمالي قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد.

وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد حراء بجباليا شمالي القطاع.

وشن طيران الاحتلال الحربي قصفا عنيفا استهدف المناطق الشمالية والشرقية في قطاع غزة.

وجنوبا، أعلن مستشفى ناصر في خان يونس وصول 17 شهيدا خلال الساعات الماضية، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من المحافظة، وتحديدا الشرقية.

وتواصل آليات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر والسطر الغربي.

وفي رفح، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مخيم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة.

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