تشييع جثامين الشهداء الخمسة في مخيم نور شمس

طولكرم/سما/

شيعت جماهير شعبنا، اليوم الأحد، جثامين شهداء مخيم نور شمس، الذي ارتقوا جراء قصفهم بطائرة مسيرة خلال العدوان الاسرائيلي على المخيم منذ الليلة الماضية.

والشهداء هم: محمود سامر جابر (22 عاما)، وغيث ياسر شحادة (25 عاما)، ووليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاما)، وأسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاما)، وجهاد حاتم عمارنة (23 عاما).

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في المخيم وقطاع غزة وباقي محافظات الوطن.

وجاب المشيعون شوارع المدينة والمخيم، وعرجوا على منازل ذوي الشهداء لالقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل الصلاة على جثامينهم الطاهرة في حديقة العودة في مخيم نور شمس ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

واستنكر المشيعون في كلماتهم جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مؤكدين صمود شعبنا ومواصلة النضال نحو طريق الحرية والسير على خطى الشهداء في مواجهة جرائم الاحتلال، وتحقيق حرية شعبنا واسرانا واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وعم الاضراب الشامل مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية حدادا على ارواح الشهداء.

ونعت حركة الشبيبة الطلابية ومجلس الطلبة في جامعة القدس المفتوحة الشهيد وليد أبو زهرة عضو مجلس اتحاد الطلبة عن كتلة الوحدة الطلابية الذي التحق بكوكبة الشهداء.

وبلغت حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشربن الأول/ اكتوبر، 51 شهيدا، وعدد شهداء الضفة إلى 297