  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"معاريف": تكشف عن سيناريو واحد قادر على وقف الحرب على غزة..

الأحد 17 ديسمبر 2023 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف": تكشف عن سيناريو واحد قادر على وقف الحرب على غزة..



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف اليوم انه لفهم ما هو قادر على التأثير على قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بإنهاء القتال، يجدر الاستماع إليه بنفسه. وفيما يلي كلمات نتنياهو التي قالها الأسبوع الماضي خلال المناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست وفقا للصحيفة :"حماس أخطأت في تقييمها"، افتتح نتنياهو وأوضح. "اعتقدت حماس أن المجتمع الإسرائيلي سوف ينهار، ونحن لم ننهار". اعتقدت حماس أن حزب الله سينضم إلى المعركة، وهذا لم يحدث أيضاً. واعتقدت حماس أن إيران ستساعدها بشكل كامل في المعركة، وهذا لم يحدث أيضاً. والآن على من تعتمد حماس؟"

وكشف نتنياهو في حديثه وفقا لمعاريف العبرية :"أمل حماس الوحيد هو أن يوقفنا الأمريكيون!"

وقالت الصحيفة في غضون ذلك، يبدو الضغط الأميركي في الاتجاه السياسي معتدلاً نسبياً. وأيضاً لأن القتال لم يقترب بعد من نهايته ولا يقل أهمية، وبالتالي فان الضغط الامريكي لازال معتدل ولا يضغط على نتنياهو لوقف الحرب.

واضافت الصحيفة: اليوم. إذا تم دفع نتنياهو إلى الزاوية وأجبر، رغما عنه، على الاختيار بين وقف القتال بينما يبقى السنوار على قيد الحياة - والموافقة على تسليم غزة إلى السلطة الفلسطينية، فإن نتنياهو، وفقا للتقديرات، سيختار الخيار الأول.

#معاريف #غزة #الحرب

الأكثر قراءة اليوم

"تلغراف": البيت الأبيض يخشى أن الرئيس عباس غير قادر على إدارة غزة

"إسرائيل" تعلن تلقيها رسالة "غير عادية وواضحة" من السعودية بخصوص قطاع غزة

كاتب إسرائيلي: السنوار هو الأكثر صلابة من بين ثلاثي "حرب غزة"

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود إسرائيليين وتدمير آليات الاحتلال (فيديو)

تقرير: واشنطن تريد تغييرات في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة

جيش الاحتلال يكشف عن استخدام حماس طرق جديدة ومبتكرة لنصب الكمائن في غزة

مصر: "إسرائيل" تبدو أكثر انفتاحا على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

محلل عسكري "إسرائيلي": حماس أثبتت أنها جيش لا نهاية له

اموال المقاصة

قناة اسرائيلية: اتفاق بين السلطة واسرائيل لتحويل اموال المقاصة كاملة.. تفاصيل!

الاحتلال الاسرائيلي : حسم المعركة بخان يونس سيستغرق أشهرا

4 شهداء بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم ..

By112Z3FoLT_0_272_3000_1688_0_x-large

آلاف الإسرائيليين يتوجهون نحو "الكرياه" للمطالبة "بصفقة تبادل عاجلة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية