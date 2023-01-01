"معاريف": تكشف عن سيناريو واحد قادر على وقف الحرب على غزة..

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف اليوم انه لفهم ما هو قادر على التأثير على قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بإنهاء القتال، يجدر الاستماع إليه بنفسه. وفيما يلي كلمات نتنياهو التي قالها الأسبوع الماضي خلال المناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست وفقا للصحيفة :"حماس أخطأت في تقييمها"، افتتح نتنياهو وأوضح. "اعتقدت حماس أن المجتمع الإسرائيلي سوف ينهار، ونحن لم ننهار". اعتقدت حماس أن حزب الله سينضم إلى المعركة، وهذا لم يحدث أيضاً. واعتقدت حماس أن إيران ستساعدها بشكل كامل في المعركة، وهذا لم يحدث أيضاً. والآن على من تعتمد حماس؟"



وكشف نتنياهو في حديثه وفقا لمعاريف العبرية :"أمل حماس الوحيد هو أن يوقفنا الأمريكيون!"

وقالت الصحيفة في غضون ذلك، يبدو الضغط الأميركي في الاتجاه السياسي معتدلاً نسبياً. وأيضاً لأن القتال لم يقترب بعد من نهايته ولا يقل أهمية، وبالتالي فان الضغط الامريكي لازال معتدل ولا يضغط على نتنياهو لوقف الحرب.

واضافت الصحيفة: اليوم. إذا تم دفع نتنياهو إلى الزاوية وأجبر، رغما عنه، على الاختيار بين وقف القتال بينما يبقى السنوار على قيد الحياة - والموافقة على تسليم غزة إلى السلطة الفلسطينية، فإن نتنياهو، وفقا للتقديرات، سيختار الخيار الأول.