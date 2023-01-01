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أبو ردينة: تصريحات نتنياهو تتساوق مع الحملة الإعلامية الغربية المشبوهة ضد شرعية منظمة التحرير

الأحد 17 ديسمبر 2023 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: تصريحات نتنياهو تتساوق مع الحملة الإعلامية الغربية المشبوهة ضد شرعية منظمة التحرير



رام الله / سما /

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استمرار هجوم نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، على السلطة الوطنية الفلسطينية وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، يتساوق مع الحملة المسعورة التي تشنها وسائل اعلام غربية بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 

وأضاف أبو ردينة، أن هذه التصريحات والحملة المشبوهة تأتي استكمالا للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما في القدس الشرقية، وآخرها مجزرتا مخيم النصيرات وطولكرم، اللتان أودتا بحياة العشرات من أبناء شعبنا.

 

ودعا الناطق باسم الرئاسة، الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تتحدى علنا الرئيس بايدن ومواقفه التي اعلن عنها حول دعمه لحل الدولتين كأساس للعملية السياسية، خاصة أن القرار الإسرائيلي ما زال يرفض وقف إطلاق النار، وما زالت المجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية.

#أبو ردينة #نتنياهو #الاحتلال #منظمة التحرير

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