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نتنياهو يوبخ مجلس الحرب: لديكم تفويض بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار

الأحد 17 ديسمبر 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوبخ مجلس الحرب: لديكم تفويض بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار



القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزرائه -نقلا عن ذوي الجنود القتلى في معارك غزة- إن لديهم تفويضا بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب سيبحث منحى جديدا لصفقة تهدف إلى إعادة الاسرى الاسرائيليين.

وكان شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة بتل أبيب للمطالبة بالتحرك الفوري لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقديرات في الجيش تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في خان يونس جنوبي قطاع غزة سيستغرق أشهرا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 35 جنديا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منهم 33 في المعارك الدائرة في غزة.

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