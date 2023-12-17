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قناة اسرائيلية: اتفاق بين السلطة واسرائيل لتحويل اموال المقاصة كاملة.. تفاصيل!

الأحد 17 ديسمبر 2023 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة اسرائيلية: اتفاق بين السلطة واسرائيل لتحويل اموال المقاصة كاملة.. تفاصيل!



القدس المحتلة / سما /

وفقا للقناة الـ12 الاسرائيلية فان إسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق جديد بشأن تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وبموجب الترتيب الجديد الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ستتمكن إسرائيل من التحقق من أسماء متلقي الرواتب نيابة عن السلطة في قطاع غزة.

وتأتي التسوية في أعقاب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بإرسال قائمة بأسماء المستفيدين من الرواتب. وفي إسرائيل يزعمون أن أعضاء حماس مدرجون أيضًا في نفس القائمة وفقا للقناة.

وفقا للقناة فان القيادة الفلسطينية ابلغت اسرائيل بانها منذ عام 2007 حذفت المسؤولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة من يحق لهم الدفع. إذا تم تنفيذ الترتيب الجديد بالفعل، فسيتعين على الوزير سموتريتز القيام بذلك لتحويل الأموال المتأخرة إلى السلطة، التي ستقوم بتحويل دفعات الرواتب إلى غزة.

#السلطة الفلسطينية #اسرائيل #اموال المقاصة

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