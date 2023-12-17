  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شبكة الجزيرة تحيل قضية مقتل مصورها إلى المحكمة الجنائية الدولية

الأحد 17 ديسمبر 2023 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شبكة الجزيرة تحيل قضية مقتل مصورها إلى المحكمة الجنائية الدولية



وكالات/ سما/

قررت شبكة الجزيرة القطرية، إحالة ملف اغتيال مصورها على أيدي قوات الاحتلال في قطاع غزة سامر أبو دقة (45 عاما)، إلى المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل".

وقالت الشبكة في بيان، إنها شكلت "مجموعة تضم فريقا يتبع لها وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه للمحكمة الجنائية".

وأوضحت أن "الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية".

والجمعة، استشهد أبو دقة متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مكان تغطيته وطاقم القناة للأحداث، إضافة إلى استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني، وأصيب المراسل وائل الدحدوح، بشظايا، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تعلن تلقيها رسالة "غير عادية وواضحة" من السعودية بخصوص قطاع غزة

"تلغراف": البيت الأبيض يخشى أن الرئيس عباس غير قادر على إدارة غزة

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود إسرائيليين وتدمير آليات الاحتلال (فيديو)

جيش الاحتلال يكشف عن استخدام حماس طرق جديدة ومبتكرة لنصب الكمائن في غزة

تقرير: واشنطن تريد تغييرات في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة

مصر: "إسرائيل" تبدو أكثر انفتاحا على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار

كاتب إسرائيلي: السنوار هو الأكثر صلابة من بين ثلاثي "حرب غزة"

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي : حسم المعركة بخان يونس سيستغرق أشهرا

4 شهداء بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم ..

By112Z3FoLT_0_272_3000_1688_0_x-large

آلاف الإسرائيليين يتوجهون نحو "الكرياه" للمطالبة "بصفقة تبادل عاجلة"

photo_2023-12-17_01-03-54

كاتب إسرائيلي: السنوار هو الأكثر صلابة من بين ثلاثي "حرب غزة"

نتنياهو يقول أن غزة ستكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية ويشير إلى مفاوضات جارية لتبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية