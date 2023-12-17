عشرات الشهداء ومحاولات اجتياح خانيونس مستمرة

غزة/سما/

تواصلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم 72 من الحرب ما ادى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستمر انقطاع الاتصالات في قطاع غزة بشكل كامل لليوم الرابع على التوالي.

جنوب القطاع

وشهدت محافظة خان يونس قصفا مدفعيا وجويا غير مسبوق على مختلف مناطق المحافظة ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية والحزامات النارية استهدفت مناطق معن والزنة في بني سهيلا كما قصف المدفعية مناطق واسعة في محور وسط خانيونس والكتيبة، وسمعت اشتباكات في المكان، كما أصابت شظايا المدفعية مواطنين بجروح متوسطة.

وشاركت زوارق الاحتلال في قصف المناطق الغربية من خان يونس.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء وانقاذ عدد من المصابين من تحت ركام منزل عائلة "أبو عنزة " اثر استهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بلوك " O " بمحافظة رفح الليلة.

وسط القطاع

وارتقى 12 شـهـيدا من عـائلات مسلم وبدوان والنواجحة في قـصـف الاحـتـلال الذي استهدف دير البلح وسط القطاع.

جباليا

كما ارتقى 14 شهيدا و 90 اصابة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة

واطلقت طائرات الأباتشي الرصاص بكثافة قُرب دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة، وسماع دوي انفجارات وحركة للآليات في المكان.