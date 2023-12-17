  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الشهداء ومحاولات اجتياح خانيونس مستمرة

الأحد 17 ديسمبر 2023 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء ومحاولات اجتياح خانيونس مستمرة



غزة/سما/

تواصلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم 72 من الحرب ما ادى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة.
واستمر انقطاع الاتصالات في قطاع غزة بشكل كامل لليوم الرابع على التوالي.
جنوب القطاع
وشهدت محافظة خان يونس قصفا مدفعيا وجويا غير مسبوق على مختلف مناطق المحافظة ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى.
ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية والحزامات النارية استهدفت مناطق معن والزنة في بني سهيلا كما قصف المدفعية مناطق واسعة في محور وسط خانيونس والكتيبة، وسمعت اشتباكات في المكان، كما أصابت شظايا المدفعية مواطنين بجروح متوسطة.
وشاركت زوارق الاحتلال في قصف المناطق الغربية من خان يونس.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء وانقاذ عدد من المصابين من تحت ركام منزل عائلة "أبو عنزة " اثر استهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بلوك " O " بمحافظة رفح الليلة.
وسط القطاع
وارتقى 12 شـهـيدا من عـائلات مسلم وبدوان والنواجحة في قـصـف الاحـتـلال الذي استهدف دير البلح وسط القطاع.
جباليا
كما ارتقى 14 شهيدا و 90 اصابة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة
واطلقت طائرات الأباتشي الرصاص بكثافة قُرب دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة، وسماع دوي انفجارات وحركة للآليات في المكان.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تعلن تلقيها رسالة "غير عادية وواضحة" من السعودية بخصوص قطاع غزة

"تلغراف": البيت الأبيض يخشى أن الرئيس عباس غير قادر على إدارة غزة

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود إسرائيليين وتدمير آليات الاحتلال (فيديو)

جيش الاحتلال يكشف عن استخدام حماس طرق جديدة ومبتكرة لنصب الكمائن في غزة

تقرير: واشنطن تريد تغييرات في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة

مصر: "إسرائيل" تبدو أكثر انفتاحا على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار

كاتب إسرائيلي: السنوار هو الأكثر صلابة من بين ثلاثي "حرب غزة"

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي : حسم المعركة بخان يونس سيستغرق أشهرا

4 شهداء بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم ..

By112Z3FoLT_0_272_3000_1688_0_x-large

آلاف الإسرائيليين يتوجهون نحو "الكرياه" للمطالبة "بصفقة تبادل عاجلة"

photo_2023-12-17_01-03-54

كاتب إسرائيلي: السنوار هو الأكثر صلابة من بين ثلاثي "حرب غزة"

نتنياهو يقول أن غزة ستكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية ويشير إلى مفاوضات جارية لتبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية