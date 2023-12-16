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4 شهداء بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم ..

الأحد 17 ديسمبر 2023 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 شهداء بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم ..



غزة/سما/

استشهد 4 مواطنين، فجر اليوم الأحد، في قصف طائرة مسيرة على مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمود سامر جابر (22 عاما)، والشاب غيث ياسر شحادة (25 عاما)، ووليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاما)، وأسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاما).، بينما أصيب آخرون جراء قصف لمسيرات الاحتلال طال عدة مواقع بالمخيم.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول شهيدين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وهما: الشاب وليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاما)، وأسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاما).

وأوضحت مصادر، أن الشهيدين محمود جابر، وغيث شحادة، استشهدا نتيجة إصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركوا ينزفون وعدد من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف بالدخول إلى المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان مقتصب: "قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى إصابة خطيرة في الرأس رغم التنسيق مع الصليب الأحمر واعتقال متطوع من سيارة الإسعاف".

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة طولكرم، عن الاضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة اليوم الأحد، حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس وغزة وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المحافظة.

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