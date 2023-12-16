  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة العالمية: 4 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال غزة

الأحد 17 ديسمبر 2023 03:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: 4 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال غزة



غزة/سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن 4 مستشفيات فقط من أصل 24 تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية مأساوية.


ودعت المنظمة في بيان لها إلى ضرورة تأهيل مستشفى الشفاء بشمال غزة بشكل عاجل لخدمة المحاصرين.


وفي وقت سابق، قالت المنظمة إنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك.



وأوضحت الصحة العالمية أنه تم تسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي "يعمل حاليا بالحد الأدنى" من الطاقة التشغيلية.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تعلن تلقيها رسالة "غير عادية وواضحة" من السعودية بخصوص قطاع غزة

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود إسرائيليين وتدمير آليات الاحتلال (فيديو)

محتجزة إسرائيلية سابقة لدى “حماس” تروي بعض تفاصيل أيام حجزها بغزة

جيش الاحتلال يكشف عن استخدام حماس طرق جديدة ومبتكرة لنصب الكمائن في غزة

مصر: "إسرائيل" تبدو أكثر انفتاحا على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار

تقرير: واشنطن تريد تغييرات في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة

صحيفة عبرية: قرارات حاسمة لإسرائيل ستحدد آلية القتال مستقبلاً بغزة .. تفاصيل

الأخبار الرئيسية

By112Z3FoLT_0_272_3000_1688_0_x-large

آلاف الإسرائيليين يتوجهون نحو "الكرياه" للمطالبة بصفقة تبادل

photo_2023-12-17_01-03-54

كاتب إسرائيلي: السنوار هو الأكثر صلابة من بين ثلاثي "حرب غزة"

نتنياهو يقول أن غزة ستكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية ويشير إلى مفاوضات جارية لتبادل الأسرى

photo_2023-12-16_21-55-24

"تلغراف": البيت الأبيض يخشى أن الرئيس عباس غير قادر على إدارة غزة

"إسرائيل" تعلن تلقيها رسالة "غير عادية وواضحة" من السعودية بخصوص قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية