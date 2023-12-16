الصحة العالمية: 4 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال غزة

غزة/سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن 4 مستشفيات فقط من أصل 24 تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية مأساوية.



ودعت المنظمة في بيان لها إلى ضرورة تأهيل مستشفى الشفاء بشمال غزة بشكل عاجل لخدمة المحاصرين.



وفي وقت سابق، قالت المنظمة إنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك.





وأوضحت الصحة العالمية أنه تم تسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي "يعمل حاليا بالحد الأدنى" من الطاقة التشغيلية.