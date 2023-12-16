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لازاريني: ما يتعرض له سكان غزة "غير مسبوق" في تاريخ الحروب

الأحد 17 ديسمبر 2023 03:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: ما يتعرض له سكان غزة "غير مسبوق" في تاريخ الحروب



غزة/سما/

قال فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه يجب على العالم أن يعيد النظر في رؤيته للقيم الإنسانية، مشيرا إلى أنه يشعر بصدمة بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها مع ما يحدث في قطاع غزة.


جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة على حسابها الرسمي في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم السبت، قال فيها لازاريني إن أي إنسان سوي يجب أن يغضب بسبب ما يحدث في غزة.

ولفت المفوض الأممي إلى أن تجريد بعض البشر من إنسانيتهم وعدم التعاطف معهم أو معاملتهم بإنسانية، هو أمر صادم.

وتابع: "من الأمور الصادمة أيضا أن ترى البعض يسخر مما نقوم برصده من مخالفات يتم ارتكابها في هذه الحرب".


وقال فيليب لازاريني إن هناك مشكلة كبيرة في الاتصالات في غزة منذ يوم الخميس الماضي، مضيفا: "سكان غزة لا يستطيعون التواصل مع ذويهم كما أنهم أصبحوا منعزلين تماما عن العالم".

وأضاف: "هذه لحظات فارقة في قيمنا الإنسانية التي نتقاسمها.. سكان غزة بدأوا يموتون من الجوع والمرض".


وتابع المفوض الأممي: "ما يحدث في غزة لم نره في أي صراع آخر من قبل".

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