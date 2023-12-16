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"إسرائيل" تحث إدارة بايدن على عدم التحدث علنا عن حل الدولتين

الأحد 17 ديسمبر 2023 03:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تحث إدارة بايدن على عدم التحدث علنا عن حل الدولتين



القدس المحتلة/سما/

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وحتى رئيس المعارضة يائير لابيد، الإدارة الأمريكية على عدم التحدث علنا عن حل الدولتين.


جاء ذلك وفق ما أفاد به مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت.


ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي (لم تسمه)، أن الرسالة لم تصدر فقط عن نتنياهو، كون صدى رسائله أصبح محدودا لأن واشنطن مقتنعة بأنه منخرط في "حملة ذات دوافع سياسية" في هذا الشأن.


وقال مسؤولون إسرائيليون إن أعضاء آخرين في كابينت الحرب، من ضمنهم غانتس وزعيم المعارضة لابيد "أعربوا عن انزعاجهم من خطاب إدارة بايدن المتجدد فيما يتعلق بالحاجة إلى حل الدولتين منذ اندلاع الحرب".

#اسرائيل #ادارة بايدن #بلينكن #حل الدولتين

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