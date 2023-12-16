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استطلاع: غالبية الشبان الأمريكيين يعتقدون أنه يجب "إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس"

الأحد 17 ديسمبر 2023 03:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية الشبان الأمريكيين يعتقدون أنه يجب "إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس"



القدس المحتلة/سما/

قال غالبية الشباب الأمريكيين إنهم يعتقدون أنه يجب "إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس"، وفقاً لاستطلاع رأي، وصفته تقارير صحفية بـ "الصادم".


وأجرى الاستطلاع باحثون من جامعة هارفارد وشركة الاستطلاعات "هاريس بول" هذا الأسبوع.


ووجد الاستطلاع أن51% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما قالوا إنهم يعتقدون أن الحل طويل المدى للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو "إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس والفلسطينيين".


وقال 32% فقط أنهم يؤمنون بحل الدولتين، وقال 17% فقط إنه ينبغي مطالبة الدول العربية الأخرى باستيعاب السكان الفلسطينيين.

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