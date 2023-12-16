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وفاة موظف بالخارجية الفرنسية متأثراً بجروحه إثر قصف إسرائيلي بغزة

الأحد 17 ديسمبر 2023 02:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة موظف بالخارجية الفرنسية متأثراً بجروحه إثر قصف إسرائيلي بغزة



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، وفاة أحد موظفيها متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، الأربعاء الماضي.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أنه، بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أصيب أحد موظفي الوزارة بجروح خطيرة، وفقد العديد من الأشخاص حياتهم نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

وأضاف أن الموظف المصاب توفي لاحقاً متأثرا بجروحه، مؤكداً إدانة فرنسا القصف الإسرائيلي على المنزل الذي كان يؤوي مدنيين.
وأشار البيان إلى أن فرنسا طالبت السلطات الإسرائيلية بتوضيح الظروف التي تم في ظلها هذا القصف في أسرع وقت.

#غزة

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