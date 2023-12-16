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“المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية

الأحد 17 ديسمبر 2023 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية



بغداد/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنها قصفت بطائرات مسيرة 3 قواعد عسكرية أمريكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة ورداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالطائرات المسيرة قاعدة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية". 

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في وقت لاحق، مهاجمة قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري بالطائرات المسيّرة، قائلة في بيانها إنها حقّقت إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة العراقية قد استهدفت الجمعة بالطائرات المسيرة قاعدة للقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار محققة إصابات مباشرة فيها.

وخلال الأيام الأخيرة ارتفعت وتيرة الهجمات على القواعد الأمريكية في التنف والمالكية والشدادي ودير الزور، حيث تعرضت لقصف بري وهجمات بطائرات مسيرة مجهولة.

وتخضع المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات من محافظة دير الزور، لاحتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" المدعوم أمريكيا، فيما تخضع المناطق المتبقية من ريف دير الزور، لسيطرة قوات النظام السوري والمجموعات المدعومة إيرانياً.

وتنفذ المجموعة المدعومة إيرانياً، بين الفينة والأخرى، هجمات بقذائف وطائرات مسيرة على القواعد الأمريكية الواقعة بالضفة الشرقية لنهر الفرات.


وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر التلفزيون الحكومي الإيراني تقريراً مفاده؛ إذا لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد تتعرض لهجوم من قبل حلفائها في المنطقة، الذين تسميهم طهران "قوات المقاومة".

وظهر في الفيديو الإخباري أن إسرائيل ستتعرض لهجمات متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة على يد حزب الله من الشمال، والميليشيات في العراق وسوريا من الشرق، ومن قبل الحوثيين في اليمن.

ودعت إيران مرات عدة وعلى أعلى المستويات إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، في خطاب ألقاه في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن "قوات المقاومة" ستتحرك إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.

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