جيش الاحتلال يعلن استكمال عملياته بمستشفى كمال عدوان واعتقال 90 شخصاً منه

القدس المحتلة/سما/

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان يوم السبت إنه استكمل عملياته في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال غزة واعتقل 90 شخصا.

وقال الجيش في بيان إنه وعلى مدار الأيام الأخيرة عملت قوات الفرقة 162 في مجمع مستشفى كمال عدوان ومحيطه في جباليا زاعما أن حماس استخدمته كمجمع.

وأضاف في البيان أنه اعتقل في هذه المنطقة حوالي 90 شخصا، مدعياً أن بعضهم شارك في هجوم السابع من أكتوبر.

وأفاد بأن القوات الإسرائيلية في المنطقة دمرت البنى التحتية لحماس وعثرت على العديد من الوسائل القتالية منها بنادق من طراز كلاشينكوف، وصواريخ آر بي جي، وعبوات ناسفة، وعتاد عسكري تابع لقوات النخبة في حماس ومعدات تكنولوجية ومستندات استخباراتية تابعة للحركة. وفق زعمه

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه وفي إطار النشاط داخل المستشفى الذي شارك فيه جهاز الأمن العام، استجوب المحققون الميدانيون التابعون للوحدة 504 موظفين اعترفوا بوجود وسائل قتالية تمت تخبئتها في قسم الأطفال الرضع داخل حواضن، التي كان من المفروض استخدامها لمعالجة الخدج.

وذكرت أنه وفي ختام التحقيق عثرت قوات تابعة للوحدة 13 كوماندوز بحري على وسائل قتالية، ومستندات سرية وأجهزة اتصال تكتيكية.

ونشر الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفيديوهات لعملياته في المستشفى ومحيطه.