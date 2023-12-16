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جيش الاحتلال يعلن إصابة 35 جنديا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 33 منهم في غزة

الأحد 17 ديسمبر 2023 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن إصابة 35 جنديا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 33 منهم في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت عن إصابة 35 جندياً خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، 33 منهم في المعارك الدائرة في قطاع غزة.


وكشف مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 24 جنديا جريحا، بينهم 3 في حالة خطرة.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن أحد عناصر الجيش قتل جراء إطلاق نار من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة بلغت الـ450 منذ 7 أكتوبر.

من جهتها أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء في القطاع تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية في اليوم الحادي والسبعين من الحرب على غزة، تواصل استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

#الجيش الاسرائيلي

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