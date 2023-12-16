"تلغراف": البيت الأبيض يخشى أن الرئيس عباس غير قادر على إدارة غزة وخلف الكواليس تركيز على"رجل قوي"

لندن/سما/

يخشى مسؤولو البيت الأبيض من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يتمكن من قيادة غزة بعد الحرب، حتى مع استمرار الرئيس الأمريكي جو بايدن في دعم سيطرة السلطة الفلسطينية "المعاد تنشيطها"، جاء ذلك وفق ما أورده تقرير لصحيفة تلغراف البريطانية مساء السبت.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لصحيفة "صنداي تلغراف" إن هذه القضية هيمنت على المناقشات التي جرت على مدار الساعة في البيت الأبيض، حيث أمضى كبار المسؤولين أسابيع في صياغة مقترحات محمومة حول كيفية إدارة غزة.

وأضاف الصحيفة: "إن الضغط الأميركي الخاص لحمل إسرائيل على إنهاء هجومها في وقت مبكر من العام الجديد لم يسلط الضوء على رغبة جو بايدن في إنهاء الحرب فحسب، بل سلط الضوء أيضاً على أفكاره بشأن ما سيأتي بعد ذلك وكشف عن خلاف بين واشنطن وإسرائيل، حيث يختلف الحليفان بشأن كيفية إدارة القطاع بعد توقف الأعمال العدائية مع حماس.

وتابعت: "لقد تخلى كبار المسؤولين عن النوم وهم يعملون على وضع خطط قد تكون مقبولة لجميع الأطراف المعنية، ويؤكدون أنه لكي ينجح أي حزب، يجب أن يحظى بدعم الفلسطينيين وإسرائيل وجيرانهم العرب - وهو عائق كبير يجب تجاوزه بالنظر إلى الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية والشعبية المتزايدة لحماس في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن المخاوف تتزايد بشأن الرئيس عباس، 88 عامًا، رئيس السلطة الفلسطينية، الذي أكمل الآن 18 عامًا من فترة ولايته المنتخبة مدتها أربع سنوات.

وذكرت: "لا يقول مسؤولو البيت الأبيض صراحة إن عباس لا يمكنه البقاء في منصبه، لكن مصادر الأمن القومي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تواجه خلف الكواليس "الواقع البيولوجي" للوضع، وقال أحد المسؤولين السابقين إنه من المرجح أن تقوم الإدارة "ببناء علاقتنا وتفاعلاتنا" مع البدلاء المحتملين.

وقال الدكتور مايكل روبين، المسؤول السابق في البنتاغون وزميل معهد أميركان إنتربرايز: "إذا كان هدفك هو الاستقرار والأمن، فمن السيئ دائمًا المراهنة على مدخن يبلغ من العمر 88 عامًا".

ولفتت إلى أن أحد الأسماء البديلة المتداولة هو محمد دحلان، الزعيم السابق لفتح في غزة، والذي يعيش في المنفى في الإمارات طوال العقد الماضي.

وبحسب الصحيفة، يتمتع السيد دحلان بالسلطة، ويتمتع بعلاقات جيدة ومؤثر بشكل خاص في دولة الإمارات – وهي وسيط إقليمي رئيسي – حيث يعمل كمستشار مقرب لحاكم أبو ظبي القوي، الشيخ محمد بن زايد، ويقال إنه لعب دورًا رئيسيًا خلف الكواليس في اتفاقيات إبراهيم، معاهدة التطبيع لعام 2020 بين إسرائيل والإمارات والبحرين وهذا يجعله مستساغاً أكثر بالنسبة لإسرائيل، وكذلك دوره في اتفاق أوسلو للسلام لكن مدى شعبيته بين سكان غزة أقل وضوحا.

لقد اتُهم بالإشراف على تعذيب أسرى حماس في التسعينيات، لكنه ينفي ذلك وفي مقابلة نادرة مع مجلة الإيكونوميست في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، نفى السيد دحلان الشائعات التي تفيد بأنه تم ترشيحه ليكون الزعيم التالي للسلطة الفلسطينية.

ويقال إن سلام فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية، هو المفضل لدى بعض المسؤولين المصريين والأمريكيين لقيادة حكومة جديدة في غزة.

التركيز على "الرجل القوي"

ويقول الدكتور روبين إنه بينما يتمتع فياض "بشعبية" في الغرب، "فأعتقد أن التركيز خلف الكواليس سيكون على رجل قوي... وهنا يأتي دور شخص مثل محمد دحلان" وأشار إلى الدعم الإقليمي الواسع الذي يحظى به دحلان وعلاقاته القوية مع مسؤولي المخابرات الأمريكية.

ورفض أحد كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين الكشف عن بدائل محتملة لعباس، مشيرًا إلى الحساسيات التي ينطوي عليها الأمر، وشدد على أن واشنطن لا تريد الإشارة إلى أن "الولايات المتحدة ستختار هذا الزعيم".

وقال: "ما يحدث على الأرجح خلف الكواليس، هو أن المسؤولين الأمريكيين يطرحون أسئلة صعبة للغاية" بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

ويبدو أن المناقشات الأمريكية بشأن مستقبل غزة تقبل بأن تقوم قوة إقليمية واحدة أو عدة قوى إقليمية بدور الضامن للسلطة الفلسطينية.

وقال مصدران أمنيان إن الأردن ومصر والإمارات ستكون حاسمة، في حين تجري "محادثات مهمة" أيضًا مع السعودية وقطر.

وأضاف أحد المصادر أنه يمكن دعوة دولة واحدة أو أكثر للعمل "كوكيل لضمان السلام وتولي مسؤولية" إعادة بناء غزة.

يتألف تخطيط إدارة بايدن لمرحلة ما بعد الحرب بالإضافة إلى إدارة غزة، من عنصرين آخرين: هما إعادة الإعمار والأمن ويأمل البيت الأبيض في الحصول على دعم من المجتمع الدولي، وخاصة الجيران العرب الأثرياء، لدفع تكاليف إعادة بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الحيوية ويظل الأمن أحد أكثر القضايا استعصاءً على الحل.

تتردد معظم الدول العربية في تقديم قواتها الخاصة، واستبعد بايدن نشر جنود أمريكيين على الأرض.

وعلى حد تعبير وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، فقد قال: "ما هي الظروف التي قد يرغب أي منا في الذهاب إليها وأن يُنظر إليه على أنه العدو وأن يُنظر إليه على أنه جاء لتنظيف الفوضى التي تعاني منها إسرائيل؟"

الحضور الدولي

ومع ذلك، اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، يضمنها وجود دولي، "سواء قوات حلف شمال الأطلسي، أو قوات الأمم المتحدة، أو القوات العربية أو الأمريكية".

وبحسب ما ورد، حظي اقتراح السيسي ببعض الاهتمام من قبل البيت الأبيض، حيث أشار أحد كبار المسؤولين إلى أن وضع حماس سيكون عاملاً رئيسياً في القرار النهائي.

ومن غير المرجح أن تحظى فكرة وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدعم من إسرائيل، التي شعرت منذ فترة طويلة بأن المنظمة الدولية منحازة ضدها.

وامتنع الساسة الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن مناقشة الخيارات لليوم التالي في غزة، وأصروا على أن الدولة بأكملها تركز على المجهود الحربي.

ولكن المناقشات بشأن المستقبل دخلت إلى الخطاب العام، حيث نشرت العديد من الصحف المؤثرة مقالات بشأن الحاجة إلى التطلع إلى المستقبل.

وقالت يديعوت أحرونوت، إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية، إنها تؤيد الخطة الأمريكية "لتسليم المفاتيح" إلى مصر وقطر والسعودية والإمارات بالتعاون مع السلطة الفلسطينية "المعاد تنشيطها".

ونقل موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهما إن إسرائيل أبدت استعدادا أكبر مما كانت عليه في الماضي لمناقشة خطط مستقبل غزة.

ومع ذلك، أعرب كبار المسؤولين الإسرائيليين علناً عن شكوكهم بشأن مشاركة السلطة الفلسطينية، في حين شككت واشنطن في اقتراح إسرائيل بإنشاء "منطقة عازلة" داخل حدود غزة.

وعبّر أنتوني بلينكن، كبير الدبلوماسيين الأميركيين، عن الأمر بطريقة أخرى وقال خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى تل أبيب: "ليس لدينا أي أوهام بأن هذا سيكون سهلاً".

لكنه قال إن "البديل - المزيد من الهجمات الإرهابية، والمزيد من العنف، والمزيد من معاناة الأبرياء - هذا غير مقبول".