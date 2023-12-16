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"إسرائيل" تعلن تلقيها رسالة "غير عادية وواضحة" من السعودية بخصوص قطاع غزة

السبت 16 ديسمبر 2023 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن تلقيها رسالة "غير عادية وواضحة" من السعودية بخصوص قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

في رسالة "غير عادية وواضحة" من السعودية، اعتبرت تل أبيب أنها موجهة لها، أكدت الرياض أنها تريد أن تتولى السلطة الفلسطينية الحكم هناك في قطاع غزة وتعتقد بأنها قادرة على ذلك.

وذكر موقع i24News، أنه بينما تتواصل المعارك في قطاع غزة، فإن الأنظار تتجه نحو "اليوم التالي" بعد الحرب، وعلى ضوء ذلك بعثت السعودية رسالة "غير عادية وواضحة" مفادها أن المملكة تريد أن تتولى السلطة الفلسطينية الحكم هناك.


وأشار الموقع إلى أن الرياض "تعتقد بأنها (السلطة) قادرة على ذلك".. ومن خلال هذه الرسالة، الرياض تشير إلى إسرائيل بأنهم يراقبون عن كثب كل ما يحدث ويتوقعون منها أن تتحرك.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد صرّح يوم أمس الجمعة بصورة علنية، وبشكل لم نشهده من قبل منذ بداية الحرب في غزة، ونقل بصوت حازم موقف المملكة بشأن السيطرة المستقبلية على القطاع. وقال خلال مؤتمر صحفي: "السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة، الجميع يعرف قدرتها وقوتها على إدارة الضفة وقامت بعمل رائع رغم التحديات"، بحسب الموقع الإسرائيلي.

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لعدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا "إذا كان هناك طريق إلى دولة فلسطينية، فإن السلطة الفلسطينية أكثر من قادرة على توفير الصلاحيات اللازمة لها".

وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، صرح مسؤول سعودي مقرب من القصر الملكي لـN12 اليوم السبت وأكد أن "السعودية والولايات المتحدة تضغطان من أجل أن تقوم السلطة الفلسطينية بالسيطرة من ناحية السيادة والأمن في غزة بعد الحرب. السعودية منفتحة على الحوار لكنها متمسكة بحل الدولتين".

#اسرائيل

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