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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة قرب الحدود مع لبنان

السبت 16 ديسمبر 2023 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة قرب الحدود مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جندي احتياط إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في نشاط عسكري قرب مرغليوت على الحدود مع لبنان.


وكتبت وسائل إعلام إسرائيلية: "تحت بند سُمح بالنشر، مقتل جندي إسرائيلي من الكتيبة 129، اللواء الثامن جراء انفجار طائرة مفخخة في منطقة "مرغليوت" عند الحدود مع لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “السرجنت مايجور (احتياط) يحزقيل عزاريا من بتاح تكفا… سقط خلال نشاط عملياتي في منطقة مرغليوت وكان يبلغ 53 عاما عند مقتله”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه رصد ثلاث عمليات إطلاق نار من لبنان، وأنه رد بقصف مدفعي باتجاه عدد من الأهداف داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في قناته على "تلغرام": "بعد ورود تقارير عن انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، تم تسجيل ثلاث عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وتقصف مدفعية الجيش مصادر إطلاق النيران".

وأضاف البيان: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منذ فترة قصيرة عددا من أهداف حزب الله، بما في ذلك المجمعات العسكرية ومواقع الإطلاق والبنية التحتية الإرهابية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا أنه في وقت سابق من اليوم، استهدف اثنين من المشتبه بهم الذين كانوا يعملون في منطقة موقع إطلاق معروف لحزب الله.

#الجيش الاسرائيلي #لبنان

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