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هاليفي: أنا والجيش بقيادتي نتحمل مسؤولية مقتل المختطفين

السبت 16 ديسمبر 2023 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي: أنا والجيش بقيادتي نتحمل مسؤولية مقتل المختطفين



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عن مسؤوليته هو والجيش الإسرائيلي عن مقتل المختطفين الـ3.

وكتب هاليفي في تغريدة على منصة "أكس": "أنا والجيش الإسرائيلي بقيادتي مسؤولون عما حدث".

وأضاف: "تم إطلاق النار بشكل مخالف للتعليمات، ممنوع إطلاق النار على من يرفع الراية البيضاء".

وتابع هاليفي: "لقد انتهينا من التحقيق الأولي في الحادثة مما سيسمح لنا باستخلاص الدروس من القتال ونقلها إلى القوات المقاتلة في الميدان".

واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب "خطأ فادح"، مؤكدا "مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية".

وقال الجيش مساء الجمعة إن ما وقع "مأساوي نتحمل مسؤوليته"، ووقع الحادث عندما "حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت".

وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل الحادثة، خرجت مسيرة غاضبة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب تطالب بصفقة فورية لاستعادة باقي المختطفين من قطاع غزة.

#الجيش الاسرائيلي

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