القيادة المركزية: مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

واشنطن/سما/

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر اليوم السبت.

وذكر البيان “في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية يو.إس.إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاما جويا مسيرا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن”.

وأضاف “تم تقييم الأنظمة الجوية على أنها طائرات مسيرة هجومية انتحارية وجرى إسقاطها دون أن يلحق أي ضرر بالسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات. وتم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى التهديد”.

وكان متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قال إن الجماعة هاجمت أهدافا حساسة في مدينة إيلات الإسرائيلية، جنوب الأراضي المحتلة، اليوم السبت بسرب من الطائرات المسيرة.

وأشار المتحدث يحيى سريع، في بيان صحافي نشره السبت عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى إيلات على أنها تقع في “جنوب فلسطين المحتلة”.

وقال: “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وأضاف أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة”.

في سياق قريب، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، السبت، إن السفينة الحربية “إتش.إم.إس دياموند”، التابعة لبحرية بلاده أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة هجومية كانت تستهدف سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وكتب شابس، في تدوينة على حسابه عبر منصة “إكس”، “السفينة إتش.إم.إس دياموند، أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة هجومية كانت تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر”، حسب موقع “ديلي ميل” المحلي.

وأضاف أنه تم تدمير الهدف بنجاح باستخدام صاروخ من طراز “سي فايبر”.

وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيه البحرية البريطانية الصاروخ “سي فايبر” في القتال، والذي تصل سرعته إلى 3 أضعاف سرعة الصوت، حسب المصدر نفسه.