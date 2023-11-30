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3 شهداء برصاص الاحتلال بالضفة

السبت 16 ديسمبر 2023 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء برصاص الاحتلال بالضفة



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استشهاد الشاب حمزة ابراهيم محمد بشكار (30 عاما)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس مساء أمس الجمعة.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز اخليل (20 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن ببلدة ببت أمر.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب اخليل، بالرصاص الحي في بطنه، وجرى نقله إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وأعلنت أيضا وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرا  بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عاما) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وكانت مصادر محلية، قد ذكرت أن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابة الجدار، أطلقوا الرصاص صوب الشاب سليم حجر وهو من سكان ضاحية شويكة شمالا، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، ونقلته الى أحد مستشفيات أراضي عام 1948، في الوقت الذي اعتقلت فيه شقيقه سيف الذي كان برفقته.

وباستشهاد الشبان الثلاثة يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 290 شهيداً، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.

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