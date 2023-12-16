حزب الله يواصل استهدف مواقع إسرائيلية جنوبي لبنان

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، استهداف قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "بركة ريشا"، قبالة حدود الجنوب اللبناني، وتحقيق "إصابات مؤكدة"، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع إصابتين بانفجار طائرة مُسيرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.

الحزب قال في بيان، إن عناصره "استهدفت صباح السبت قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مؤكدة"، دون الحديث عن حجم الإصابات ونوعها.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية للاحتلال اعترضت ما وصفته بالجسم الجوي المشبوه بعد تسلله من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.



وفي سياق آخر، تحدثت الوكالة اللبنانية عن تعرض وادي "حسن" الواقع بين بلدتي "مجدل زون" و"الجبين" جنوبي لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي، السبت، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع الاحتلال؛ ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 108 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ نعى "حزب الله"، في بيان "علي حمودي، من مدينة صور (جنوب)".

وأوضح البيان أن حمودي، "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، دون ذكر تفاصيل أكثر.



وتضامناً مع قطاع غزة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

16:32

مُسيّرات إسرائيلية تحلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان

16:31

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات يارون وعيترون وبليدا

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حزب الله يستهدف موقع "الرادار" الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة

16:23

انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء الضهيرة في القطاع الغربي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "صاروخا اعتراضيا انفجر في أجواء بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي".

16:01

دوي صافرات إنذار في عدة بلدات إسرائيلية على الحدود مع لبنان

15:56

صافرات إنذار في الجليل الأعلى

15:07

حزب الله يعلن استهداف منزلين بـ"منارا" تحصن فيهما جنود إسرائيليون وتحقيق إصابات مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‏والشريفة، وعند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت رصد ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مجموعة من جنود العدو تدخل إلى منزلين في ‏مستعمرة المنارة فقاموا باستهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتهما ‏إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح".‏

14:30

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه موقع المنارة الإسرائيلي

12:55

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة يارين في القطاع الغربي بجنوب لبنان

12:36

حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي رابع اليوم وتحقيق إصابات

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم السبت قوة مؤللة للاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏

حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي رابع اليوم وتحقيق إصابات

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم السبت قوة مؤللة للاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏

12:31

حزب الله: نفذنا هجوما جويا بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع لجنود ‏الاحتلال خارج ثكنة راميم

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم ‏السبت هجوما جويا بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى إلى ‏سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده". ‏

11:39

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بليدا وميس الجبل وحولا والخيام في جنوب لبنان

11:36

الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة اجتازت الحدود اللبنانية ومسيّرة أخرى تحطّمت

توثيق للحظة إصابة الطائرة المسيّرة القادمة من لبنان هدفها في الجليل الأعلى pic.twitter.com/yLG8awrHrN

— موقع عرب 48 (@arab48website) December 16, 2023



11:35

تسلل طائرتين مسيرتين من لبنان نحو الجليل الأعلى

11:08

تقرير: اعتراض "هدف جوي" في منطقة الجليل الأعلى

11:05

الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان للجليل الأعلى

09:35

حزب الله ينعي مقاتلا له

نعى حزب الله في بيان صحافي "الشهيد رضوان علي حمودي ‘باقر‘ من مدينة صور في جنوب لبنان، الذي ارتقى على طريق القدس".

09:34

حزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية بموقع بركة ريشا للمرة الثانية اليوم

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".‏