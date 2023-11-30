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بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود إسرائيليين وتدمير دبابات وآليات الاحتلال

السبت 16 ديسمبر 2023 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود إسرائيليين وتدمير دبابات وآليات الاحتلال



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام"، اليوم السبت، في بيانات متتالية عن توجيه ضربات لجيش الاحتلال وتدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وأكدت القسام  قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين وتدمير عدة آليات، وفي بيانات منفصلة وعبر قناتها على التلغرام أعلنت الكتائب  ما يلي:

16:02 كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية  بقذيفة "تاندوم" شمال شرق مدينة خانيونس

15:55 قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس.

15:51 كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105 "

 15:49 قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام شرق خانيونس من تفجير عبوتين "رعديتين" مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فجّر فيهم مجاهدونا عبوة ثالثة مضادة للأفراد وأوقعوهم قتلى وجرحى.

 15:37 كتائب القسام تقصف تجمعاً للآليات المتوغلة في شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

15:23 تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس.

15:20 كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة العمل الفدائي شمال شرق مدينة خانيونس.

15:18 كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105"  شرق مدينة خانيونس

 15:07 كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي "ياسين 105" ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

#غزة

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