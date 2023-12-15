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سيناتور أمريكي يطالب ببحث "الدمار الإنساني" بغزة في مجلس الشيوخ

السبت 16 ديسمبر 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي يطالب ببحث "الدمار الإنساني" بغزة في مجلس الشيوخ



واشنطن/سما/

قدم السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ، يطالب فيه إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن حجم "الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة" ووضع هذه الأزمة على جدول الأعمال ومناقشتها في مجلس الشيوخ.

وبحسب بيان نشره الجمعة، طالب ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، في مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الشيوخ، بتناول الأزمة في غزة بكافة أبعادها ومناقشتها أمام الرأي العام.

وقال إن "هذه كارثة إنسانية، وهي تجري بأموال وقنابل أمريكية. يجب علينا مواجهة هذه الحقيقة ثم إنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال".

وطالب ساندرز إدارة بايدن بتقديم تقرير عن حجم الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة، ومناقشة الأزمة القائمة في الجمعية العامة لمجلس الشيوخ.

وإذا تم اعتماد مشروع القانون، فسيتعين على وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن القضية ذات الصلة إلى الكونغرس في غضون 60 يوما.

وكان ساندرز قد أكد في تصريحات سابقة أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في غزة، وأنه ينبغي إعلان وقف إطلاق النار في القطاع خلال أقرب وقت.

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