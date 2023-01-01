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الحوثيون يعلنون تنفيذ سلسلة هجمات بالمسيرات على "أهداف إسرائيلية حساسة" في إيلات

السبت 16 ديسمبر 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تنفيذ سلسلة هجمات بالمسيرات على "أهداف إسرائيلية حساسة" في إيلات



صنعاء/سما/

نفذ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم السبت عملية عسكرية على "أهداف حساسة" في منطقة إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.


وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة"

وأكد المتحدث "أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

وأضاف: "كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعما وإسنادا لمقاومته الحرة".

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة بأن طائرة مسيرة حوثية استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

وهدد الحوثيون يوم الثلاثاء بتصعيد هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أي سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها. وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال الحوثيون إنهم اختطفوا سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

واتهمت إسرائيل إيران بالمسؤولية عن الحادث، ونفت أن تكون السفينة إسرائيلية.

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