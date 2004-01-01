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بالفيديو "يابا مشتاق".. أغنية لابن الشهيد سامر أبو دقة تلقى رواجا واسعا

السبت 16 ديسمبر 2023 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو "يابا مشتاق".. أغنية لابن الشهيد سامر أبو دقة تلقى رواجا واسعا



غزة / سما /

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أغنية سابقة للطفل زين أبو دقة ابن مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة الذي استشهد أمس الجمعة في غارة إسرائيلية استشهد فيها أيضًا 3 من الدفاع المدني وأصيب الصحفي وائل الدحدوح جنوب قطاع غزة.

وعبّر الطفل زين في أغنيته عن مدى اشتياقه لوالده الذي كان يؤدي عمله في غزة، بينما تقيم أسرته في بلجيكا.

وقال في كلمات أغنيته قبل عامين "يابا شقد مشتاق.. عذبني الفراق"، غير مدرك ما ستخفيه له الأيام.

 

 

واشتهر زين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه أغنية "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين" التي لاقت رواجا واسعا في الفترة الماضية.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال شقيقه الأكبر يزن، إن نبأ استشهاد والده كان صعبا جدا على الأسرة التي تواجه وقتا عصيبا منذ سماعها الخبر، مؤكدا في الوقت ذاته شعوره بالفخر لنيل والده الشهادة وهو يؤدي عمله بإخلاص، ولفت إلى أن آخر اتصال أجراه والده معه كان قبل استشهاده بيوم، وطلب منه الاعتناء بإخوته كما اعتاد أن يفعل كل يوم منذ تركهم.

وأبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت، مواليد عام 1978، من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران 2004؛ حيث عمل فيها مصورا وفني مونتاج.

واستشهد أبو دقة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن بقي نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط المدرسة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

#سامر أبو دقة #الجزيرة #يابا شقد مشتاق #بلجيكا #غزة

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