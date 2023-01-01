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رفعوا راية بيضاء وصرخوا بالعبرية (انقدونا)

الكشف عن تفاصيل جديدة بقتل 3 محتجزين على يد الجيش الإسرائيلي..

السبت 16 ديسمبر 2023 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل جديدة بقتل 3 محتجزين على يد الجيش الإسرائيلي..



القدس المحتلة / سما /

قال الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية التي أجراها حول مقتل 3 إسرائيليين على يد جنود بالجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تظهر أن إطلاق النار جرى خلافًا لتعليمات إطلاق النار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، "المختطفون خرجوا من إحدى البنايات السكنية في حي الشجاعية بعد الاختباء بها لعدة أيام".

وأردف، "الجنود أطلقوا النار على المختطفين رغم أنهم رفعوا راية بيضاء وصرخوا باللغة العبرية (النجدة)".

وتابع، "أحد المختطفين لم يتعرض للإصابة وعاد للمبنى الذي خرج منه ولكن الجنود أطلقوا عليه النار مجددًا رغم استسلامه، الجيش عثر في البناية التي خرج منها المختطفون بعد مقتلهم على كتابات استغاثة بالعبرية كانت على السطح".

#الجيش الإسرائيلي

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