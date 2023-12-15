نشطاء يعطلون المرور لمطار لوس أنجلوس دعماً لغزة

لوس أنجلوس / سما /

أغلق محتجون في عدة مدن أمريكية شوارع رئيسية بـ"السلاسل البشرية"، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل والضغط على الحكومة الأمريكية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأسرع وقت.

وقد شارك مئات من الناشطين، صباح السبت، في مسيرات حاشدة بالشوارع الرئيسية المحيطة بمطار لوس أنجلوس الدولي، دعماً لغزة التي تشهد عدوانًا إسرائيلياً دمويا منذ 71 يوما.

وتسبب هذا التحرك الذي رفع شعار "دعوا غزة تعيش"، في تعطيل حركة المرور ووقف أحد المدرجات وغلق طرق سيارات الأجرة الخاصة، وسط هتافات تدعو إلى وقف إطلاق النار وتعطيل الحياة العامة للفت الأنظار للمجازر المرتكبة في قطاع غزة.

وأجبرت هذه الخطوة التي بدأت قبل أسبوعين في مدينة شيكاغو، وعممت هذا الأسبوع على الكثير من المدن، من بينها فيلادلفيا ولوس أنجلوس (بالقرب من مطار LAX الدولي) وهيوستن، على إيقاف حركة المرور في شوارع مهمة، وخاصة وقت الذروة، وذلك لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى "دافعي الضرائب الأمريكيين"، للتحرك لإنقاذه.

وفي السياق، رفعت الكثير من المجموعات الشبابية يافطات تطالب بالحرية لفلسطين، وإيقاف الحرب، على الكثير من الجسور الرئيسية في الولايات المتحدة، ونشروا أيضاً صورا للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، على "شاحنات إعلانات متحركة" تسير وسط المدن، للتأثير على الرأي العام الأمريكي، ورفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني.