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استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

السبت 16 ديسمبر 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس



نابلس / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استشهاد الشاب حمزة إبراهيم محمد بشكار (٣٠ عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوب نابلس مساء أمس.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد بشكار من سكان مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، ولا زال جثمانه محتجزا لدى الاحتلال.

وكانت مصادر صحفية إسرائيلية قد ذكرت مساء أمس أن جيش الاحتلال أطلق النار على شاب فلسطيني قرب حاجز حوارة، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت المصادر أن الشاب تقدم نحو نجود حاملا سكينا ولم يستجب لأوامر الجنود بالتوقف، فتم إطلاق النار عليه وتحييده.

وباستشهاد بشكار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى ٢٨٨ شهيداً، وفق إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

#نابلس #الاحتلال

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